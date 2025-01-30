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13:10, 30 января 2025Россия

Кадыров опубликовал пост на фоне слухов об исчезновении

Кадыров на фоне слухов об исчезновении опубликовал пост о боях в зоне СВО
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне слухов о своем исчезновении опубликовал пост о боях в зоне специальной военной операции (СВО). Материал размещен в Telegram-канале политика.

Публикация размещена в 12:50 по московскому времени и посвящена операции батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» на харьковском направлении. Предыдущий пост в канале Кадырова появился вечером 29 января.

Ранее чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал слухи о пропаже главы республики вбросами, которые «разгоняют вражеские Telegram-каналы». Он заверил, что Кадыров с начала 2025 года активно работает.

Сообщения о якобы пропаже главы Чечни появились в конце января в ряде СМИ. Сам Кадыров эту информацию пока не комментировал.

ЖЗЛ
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