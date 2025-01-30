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13:08, 30 января 2025Бывший СССР

Бойцы «Ахмата» уничтожили технику и солдат ВСУ на Харьковском направлении

Кадыров: Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили солдат и технику ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили солдат и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Харьковское направление. Работают бойцы батальона "Ваха" легендарного спецназа "Ахмат" совместно со СКАД 607 "Горец". Парни провели очередную успешную операцию по уничтожению живой силы противника и военной техники с находящимся внутри личным составом», — написал он.

По словам главы региона, воздушная разведка зафиксировала передвижение формирований украинской армии на транспортном средстве, после чего их координаты передали расчетам артиллерии. После этого из гаубицы Д-30 был нанесен удар по бойцам ВСУ.

Ранее отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что украинские войска попытались контратаковать российские позиции в районе Двуречной Харьковской области и с направления Долгенького. По его словам, в настоящее время бои идут в западной части Двуречного и Западного.

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