В ЛНР рассказали о попытках ВСУ контратаковать в Харьковской области

Марочко: ВСУ пытались контратаковать в районе Двуречной и Долгенького

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались контратаковать российские позиции в районе Двуречной Харьковской области и с направления Долгенького. Об этом РИА Новости рассказал отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Огневая артиллерийская поддержка штурмовиков осуществляется с направления населенного пункта Долгенькое, также активно продолжают работать украинские БПЛА», — уточнил он.

Марочко также рассказал, что в настоящее время бои идут в западной части Двуречного и Западного.

Ранее отставной подполковник рассказал о срыве ротации ВСУ в Харьковской области. Он сообщил, что данные о скоплении украинских военных были оперативно использованы ВС России для нанесения удара.

