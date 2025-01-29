В Чечне высказались о «пропаже» Кадырова

Министр Дудаев опроверг сообщения о пропаже Кадырова из информационного поля

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев прокомментировал распространившиеся в сети сообщения об исчезновении главы республики Рамзана Кадырова из информационного поля. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

Министр опроверг информацию о «пропаже» Кадырова, отметив, что подобные вбросы разгоняют вражеские Telegram-каналы. «Этого никогда не было и вот опять повторяется», — сыронизировал он.

Дудаев добавил, что с начала этого года чеченский лидер приступил к активной работе.

Ранее Кадыров сообщил о планах сделать Грозный привлекательным городом для переезда. Он отметил, что хочет превратить его в кузницу кадров.