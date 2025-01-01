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15:26, 1 января 2025Россия

Кадыров захотел сделать Грозный привлекательным

Кадыров заявил, что хочет сделать Грозный привлекательным городом для переезда
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет сделать Грозный привлекательным городом для переезда. Его слова с церемонии открытия новой развязки с тоннелем и пешеходной аллеей приводит ТАСС.

Он высказался, что намерен сделать город «самым красивым, удобным и уютным». «Чтобы самые великие ученые у нас были: и религиозные, и другие направления. Чтобы он был кузницей кадров», — пояснил он.

В декабре Рамзан Кадыров в ходе прямой линии заявил, что 2025 год будет посвящен городу Грозный или строящемуся району имени президента России Владимира Путина.

По словам руководителя региона, в новом районе сейчас ведутся масштабные строительные работы. Кадыров сообщал, что район, названный в честь Путина, планируют построить к 2027 году. По его словам, район играет большую роль в развитии городской инфраструктуры и улучшении качества жизни населения.

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