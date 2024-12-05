Кадыров объявил год района имени Путина

Кадыров объявил 2025-й годом района имени Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии заявил, что 2025 год будет посвящен городу Грозный или строящемуся району имени президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».

По словам руководителя региона, в новом районе сейчас ведутся масштабные строительные работы.

Кадыров сообщал, что район, названный в честь Путина, планируют построить к 2027 году. По его словам, район играет большую роль в развитии городской инфраструктуры и улучшении качества жизни населения.

Ранее Кадыров опубликовал изображение президента России и сопроводил его словами главы государства. На картине, предположительно сгенерированной нейросетью, Путин изображен сидящим на троне на фоне ущелья и языков пламени. На нем одежда, представляющая смесь восточной и европейской традиций. На плечах видны эполеты, а на груди — медали.