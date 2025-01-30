Власти Израиля сообщили о десятках тысяч репатриантов из России с начала СВО

Власти Израиля сообщили о 95 тысячах прибывших репатриантов из РФ с начала СВО

Израиль принял десятки тысяч репатриантов из России и с Украины с начала специальной военной операции (СВО) и предоставил им широкий спектр помощи. Об этом со ссылкой на израильское министерство алии и интеграции сообщает РИА Новости.

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман указал, что с начала 2022 года в Израиль прибыло более 95 тысяч репатриантов из РФ, а общее количество репатриантов за период превысило 143 тысячи.

Отмечается, что репатриантам оказали помощь с жильем, трудоустройством, изучением иврита, а для детей ввели специальные социальные программы.

Ранее посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин рассказала, что уехавшие в Израиль россияне стали возвращаться в Россию. При этом, указала она, есть граждане, которые продолжают жить между двумя странами. Это возможно, поскольку Израиль признает несколько гражданств.