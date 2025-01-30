Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:43, 30 января 2025Ценности

Внешность 47-летней звезды «Тайн Смолвиля» на фото с ареста вызвала споры в сети

Мария Винар
Том Уэллинг

Том Уэллинг. Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images

Журналисты опубликовали фото американского актера Тома Уэллинга, получившего известность благодаря главной роли в телесериале «Тайны Смолвиля», с ареста за вождение в нетрезвом виде. Соответствующие публикация и комментарии фанатов появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) портала TMZ.

На размещенном снимке 47-летний актер запечатлен в черной футболке и с седыми волосами по бокам. Кроме того, на его лице можно заметить бороду и усы.

Поклонники удивились переменам во внешности знаменитости и обсудили их в комментариях под постом. «Он был таким красивым...», «Не может быть, что это Кларк», «Не узнаю его», «Почему они арестовали режиссера Кристофера Нолана?», «Ничего себе, как он изменился», «Его новая внешность — разочарование», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что британская супермодель Кейт Мосс, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, попала в объектив папарацци и вызвала споры в сети.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они все наши». Как российские спортсмены и олимпийские чемпионы отреагировали на катастрофу самолета с фигуристами в США

      Заслуженный пилот России назвал виновных в авиакатастрофе в Вашингтоне

      Тренер Большунова объяснил отъезд лыжника в Европу

      Разозливший Ватикан автор «Кода да Винчи» выпустит новую книгу

      Пытавшегося подкупить силовика главу «Фонбета» обманули посредники

      Алена Водонаева оценила стиль Анны Семенович фразой «бабкины балахоны»

      В ЕС захотели еще 100 миллиардов евро на оборону

      Наемника из Литвы заочно осудили в России на 13,5 года колонии

      Росгвардия сбила беспилотник ВСУ «Баба-Яга»

      Алиев выразил соболезнования Трампу из-за крушения самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше