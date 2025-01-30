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17:43, 30 января 2025Бывший СССР

Военкоры заметили подготовку массированного удара ВСУ по югу России

«Рыбарь»: ВСУ готовят массированный удар по югу России с помощью авиации
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksandr Gusev / Globallookpress.com

Военно-воздушные силы (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовят массированный удар по югу России с помощью авиации. Об этом пишет Telegram-канал «Рыбарь».

«Нельзя исключать того факта, что атака является подготовкой к массированному налету, особенно с учетом характера действий украинских воздушных сил», — отмечают аналитики.

Военкоры заметили подготовку украинскими ВВС вылетов с нанесением удара по российским регионам в течение дня 29 января. Как отмечается, в воздухе было отмечено не менее шести-семи истребителей МиГ-29 и Су-27, а также как минимум один истребитель F-16.

Аналитики подчеркнули перемещение авиации ВСУ с четырех аэродромов в направлении Днепропетровска и южной части Харьковской области. По данным «Рыбаря», такой маршрут используется при пусках крылатых ракет по восточной части Крыма, Крымскому мосту, Краснодарскому краю и Ростовской области.

Ранее российские войска ударили по украинским аэродромам. Как сообщает Министерство обороны России, удары были нанесены с помощью авиации, беспилотников, ракет и артиллерии.

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