Минобороны отчиталось об ударе по инфраструктуре аэродромов ВСУ

Российские войска за сутки ударили по инфраструктуре военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Удары были нанесены с помощью авиации, беспилотников, ракет и артиллерии, уточнили в оборонном ведомстве.

Помимо аэродромов были атакованы цеха по производству беспилотников, склады с дронами, а также скопления военнослужащих и боевой техники ВСУ в 142 районах.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по украинским солдатам, которые скрывались в лесах в Курской области. Удары наносились группой ударных вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М и сопровождения Ми-8ПСГ.