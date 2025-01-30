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12:19, 30 января 2025Россия

Российские войска ударили по украинским аэродромам

Минобороны отчиталось об ударе по инфраструктуре аэродромов ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по инфраструктуре военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Удары были нанесены с помощью авиации, беспилотников, ракет и артиллерии, уточнили в оборонном ведомстве.

Помимо аэродромов были атакованы цеха по производству беспилотников, склады с дронами, а также скопления военнослужащих и боевой техники ВСУ в 142 районах.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по украинским солдатам, которые скрывались в лесах в Курской области. Удары наносились группой ударных вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М и сопровождения Ми-8ПСГ.

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