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08:48, 29 января 2025Россия

Армия России нанесла ракетный удар по скрывавшимся в лесах Курской области солдатам ВСУ

Минобороны: Вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М уничтожили солдат ВСУ в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Армия России нанесла ракетный удар по солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые скрывались в лесах Курской области. Об этом сообщило Минобороны, передает РИА Новости.

Удары наносились группой ударных вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М и сопровождения Ми-8ПСГ. Они выполнили задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе региона.

Экипажи, в частности, ударили по бронетехнике, автомобилям и автомобильному личному составу ВСУ, который скрывался в лесу. Уничтожение заданных целей подтвердила разведка. Вертолеты после выполнения задач благополучно вернулись в аэропорт вылета.

Ранее стало известно, что свыше сотни украинских десантников перешли в контратаку в Суджанском районе. Российские военные уничтожили большую часть живой силы ВСУ в Курской области и прервали их контратаку. Часть украинских военных при этом бежали.

ЖЗЛ
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