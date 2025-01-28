ТАСС: Более 100 десантников ВСУ совершили неудачную контратаку в Курской области

В Курской области свыше сотни украинских десантников перешли в контратаку. Об этом сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ ночью перебросило в Суджанский район более 100 десантников. Их отправили в контратаку на российские позиции в районе хутора Никольский», — сообщил собеседник агентства.

По его данным, российские военные уничтожили большую часть живой силы ВСУ и прервали их контратаку. Часть украинских военных прим этом бежали, добавил источник.

Ранее Минобороны сообщало, что экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области. После выполнения боевой задачи экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и использовал тепловые ловушки. До этого Россия вернула контроль над еще одним населенным пунктом в Курской области — над Николаево-Дарьино