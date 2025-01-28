В Курской области сорвали ротацию подразделений ВСУ

Минобороны: Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — отчитались в ведомстве.

Там добавили, что пуски ракет по намеченным целям выполнили летчики армейской авиации при поддержке сухопутных войск. В результате удалось поразить бронетехнику и личный состав украинских военных. После выполнения боевой задачи экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и использовал тепловые ловушки.

Днем ранее, 27 января, Россия вернула контроль над еще одним населенным пунктом в Курской области — над Николаево-Дарьино. Как впоследствии объяснил военкор Александр Коц, населенный пункт находится прямо «на ленточке», и после того как российская армия его освободила, у военных появилась «точка подскока» для атак на захваченный ВСУ населенный пункт Свердликово, за взятием которого последуют бои за Суджу.