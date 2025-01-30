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20:45, 30 января 2025Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема пришла на модный показ без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Marc Piasecki / WireImage / Getty Images

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

37-летняя манекенщица посетила показ бренда Elie Saab Haute Couture в рамках Недели моды в Париже. Для данного случая звезда выбрала белый классический костюм с брюками и пиджаком, декорированном блестящей отделкой. При этом Хантингтон-Уайтли отказалась от бюстгальтера.

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Кроме того, избранница актера выбрала обуви на высоком каблуке. Ее внешний вид дополнили укладка на распущенных волосах и мейкап в нейтральных оттенках.

В декабре 2024 года возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в прозрачном бюстгальтере. Модель поделилась снимками с фотосессии, на которых запечатлена в трикотажных брюках и укороченной кофте белого цвета.

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