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19:18, 30 января 2025Интернет и СМИ

Врачи назвали неожиданный признак инфаркта

Малышева заявила, что продолжительная зубная боль может быть признаком инфаркта
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале симптом, который может говорить об инфаркте. Выпуск с предупреждением специалистки доступен на сайте канала.

Малышева рассказала, что об инфаркте может сигнализировать зубная боль. «Боль в челюсти. Сопровождается потом холодным, страхом смерти. И, самое главное, начинается на высоте физической нагрузки», — рассказала она о неожиданном признаке опасного состояния.

Врач добавила, что обычная зубная боль имеет отличия от той, которая является признаком инфаркта. По словам Малышевой, неприятные ощущения, вызванные сердечной катастрофой, не меняются, если попробовать постучать по зубу. Кроме того, кардиолог Герман Гандельман добавил, что такая боль длится более 20 минут.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал, как снизить риск инфаркта. Он призвал россиян включить отруби в рацион.

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