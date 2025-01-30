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13:29, 30 января 2025Бывший СССР

ВСУ нанесли удар по жилым домам в Каховке

Глава округа Филипчук: ВСУ нанесли удар по жилым домам в центре Каховки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилым домам в центре Каховки Херсонской области. Об этом сообщил глава муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

«Ничего нового. Очередные свидетельства зверств укронацистов. Сегодня, глубокой ночью, в точности по жилым домам центра Каховки бандеровцы произвели обстрел», — написал он.

По словам чиновника, в результате атаки были повреждены дома, расположенные на улице Ленина. При этом он отметил, что местные жители не пострадали.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли город Алешки кассетными боеприпасами. Жертвами удара стали три человека.

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