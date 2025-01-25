ВСУ обстреляли Херсонскую область кассетными боеприпасами

Сальдо: ВСУ обстреляли Алешки кассетными боеприпасами, три человека погибли

Три человека стали жертвами обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алешек Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские войска атаковали город кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования. Сальдо добавил, что такого массированного обстрела запрещенными видами оружия еще не было. ВСУ помимо прочего использовали дрон «Баба-Яга» для дистанционного минирования.

Утром 20 января глава Херсонской области сообщил об ударе ВСУ около школы в селе Бехтеры. В результате пострадали не менее 25 мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осудила удар ВСУ по зданию Центральной районной больницы города Алешки. В результате атаки беспилотника ВСУ, совершенной 30 декабря, не удалось спасти заместителя главного врача Василия Борисова, а главный врач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения. Позднее стало известно, что его повезут на операцию в Москву. Больница в Алешках продолжит работать в штатном режиме.