ВОЗ сделала заявление после атаки украинского дрона на больницу города Алешки

ВОЗ осудила атаки на больницы после нападения украинского дрона в городе Алешки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осудила атаку украинского дрона на здание Центральной районной больницы города Алешки в Херсонской области. Об этом со ссылкой на сделанное пресс-службой ВОЗ заявление сообщает ТАСС.

«ВОЗ самым решительным образом осуждает все нападения на [систему] здравоохранения, где бы они ни происходили», — цитирует агентство организацию.

В результате атаки беспилотника ВСУ, совершенной 30 декабря, не удалось спасти заместителя главного врача Василия Борисова, а главный врач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения.

Позднее по больнице был нанесен повторный удар. Как сообщалось 31 декабря, при обстреле станции скорой помощи в Алешках сгорел реанимобиль.