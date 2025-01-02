ВОЗ сделала заявление после атаки украинского дрона на больницу города Алешки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осудила атаку украинского дрона на здание Центральной районной больницы города Алешки в Херсонской области. Об этом со ссылкой на сделанное пресс-службой ВОЗ заявление сообщает ТАСС.
«ВОЗ самым решительным образом осуждает все нападения на [систему] здравоохранения, где бы они ни происходили», — цитирует агентство организацию.
В результате атаки беспилотника ВСУ, совершенной 30 декабря, не удалось спасти заместителя главного врача Василия Борисова, а главный врач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения.
Позднее по больнице был нанесен повторный удар. Как сообщалось 31 декабря, при обстреле станции скорой помощи в Алешках сгорел реанимобиль.