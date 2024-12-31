ВСУ нанесли повторный удар по больнице в Херсонской области

Алексеенко: ВСУ повторно ударили по Алешкинской больнице в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно ударили по Алешкинской больнице в Херсонской области вечером в понедельник, 30 декабря. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Кроме того, по словам Алексеенко, ВСУ сожгли еще одну законсервированную школу в Новой Каховке.

«Все эти действия врага лишь чудом не принесли новых жертв. И это главное», — указал он.

Кроме того, в этот же день стало известно об обстреле ВСУ станции скорой помощи в городе Алешки Херсонской области. «Выбиты окна и двери, сгорел реанимобиль», — сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Первая попытка ударить по Алешкинской больнице была предпринята украинской армией днем 30 декабря. Жертвой попадания беспилотника в кабинет главврача стал его заместитель.