Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:04, 31 декабря 2024Бывший СССР

ВСУ нанесли повторный удар по больнице в Херсонской области

Алексеенко: ВСУ повторно ударили по Алешкинской больнице в Херсонской области
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно ударили по Алешкинской больнице в Херсонской области вечером в понедельник, 30 декабря. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Кроме того, по словам Алексеенко, ВСУ сожгли еще одну законсервированную школу в Новой Каховке.

«Все эти действия врага лишь чудом не принесли новых жертв. И это главное», — указал он.

Кроме того, в этот же день стало известно об обстреле ВСУ станции скорой помощи в городе Алешки Херсонской области. «Выбиты окна и двери, сгорел реанимобиль», — сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Первая попытка ударить по Алешкинской больнице была предпринята украинской армией днем 30 декабря. Жертвой попадания беспилотника в кабинет главврача стал его заместитель.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российских заключенных лишили выплаты за подписание контракта с Минобороны

      Путин в новогоднем обращении выразил уверенность в будущем страны

      Депутат Милонов рассказал о планах по посещению борделей в новогодние каникулы

      Накрывший Москву циклон показали из космоса

      В Индии девочка забеременела после изнасилования дедом, отцом и дядей

      Генсек НАТО пообещал рассмотреть предложение о военных патрулях в Балтийском море

      В трех российских аэропортах сняли ограничения на работу

      Россиянин избил осмотревшего его жену врача-гинеколога из-за ревности

      GTA VI предрекли рекордные доходы от продаж

      Италия выделит 13 миллионов евро на поддержку энергетики Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше