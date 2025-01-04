Попавшего под обстрел ВСУ херсонского главврача прооперируют в Москве

Попавшего под обстрел ВСУ главврача Харлана повезут на операцию в Москву

Попавшего под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) главврача больницы в Алешках Владимира Харлана повезут на операцию в Москву. Об этом сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, его цитирует ТАСС.

«Главный врач Алешкинской больницы Владимир Харлан направлен на специализированное лечение в столицу — в ближайшее время Владимиру Ивановичу проведут операцию на глаза», — сказал он, уточнив, что больница в Алешках продолжит работать в штатном режиме.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осудила дроновый удар ВСУ по зданию Центральной районной больницы города Алешки в Херсонской области.