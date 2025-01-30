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01:34, 30 января 2025Мир

Захарова призвала «с удвоенным вниманием» проверять слова западных политиков

Захарова призвала внимательно проверять достоверность слов западных политиков
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова призвала внимательно проверять достоверность заявлений западных политиков. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

Захарова рассказала, что в обязательном порядке проверяла высказывания политиков Запада на фейки еще 5-7 лет назад.

«Сейчас нужно проверять все с удвоенным вниманием, ибо велик шанс, что очевидно фейковое абсурдное заявление может оказаться точной цитатой», — добавила дипломат.

Ранее Захарова обвинила итальянскую La Stampa в цинизме после того, как газета опубликовала фото из Донецка после удара ракетой «Точка-У» и выдала его за снимок из Киева. По словам Захаровой, на перечисление одних только названий изданий, которые тиражируют дезинформацию, «ушел бы весь день».

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