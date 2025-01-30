Захарова призвала «с удвоенным вниманием» проверять слова западных политиков

Захарова призвала внимательно проверять достоверность слов западных политиков

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова призвала внимательно проверять достоверность заявлений западных политиков. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

Захарова рассказала, что в обязательном порядке проверяла высказывания политиков Запада на фейки еще 5-7 лет назад.

«Сейчас нужно проверять все с удвоенным вниманием, ибо велик шанс, что очевидно фейковое абсурдное заявление может оказаться точной цитатой», — добавила дипломат.

Ранее Захарова обвинила итальянскую La Stampa в цинизме после того, как газета опубликовала фото из Донецка после удара ракетой «Точка-У» и выдала его за снимок из Киева. По словам Захаровой, на перечисление одних только названий изданий, которые тиражируют дезинформацию, «ушел бы весь день».