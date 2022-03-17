Захарова обвинила La Stampa в цинизме после публикации фото из Донецка

Представитель МИД РФ Захарова раскритиковала газету La Stampa за подлог с фото из Донецка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила итальянскую La Stampa в цинизме после того, как газета опубликовала фото из Донецка после удара ракетой «Точка-У» и выдала его за снимок из Киева. Об этом она написала в своем Telegram.

По словам Захаровой, на перечисление одних только названий изданий, которые тиражируют дезинформацию, «ушел бы весь день». Однако «есть примеры особого цинизма, которые не могут остаться незамеченными», добавила она, имея в виду публикацию La Stampa.

Как рассказала представитель МИД, на передовице газеты была опубликована фотография последствий обстрела, совершенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донецке при помощи тактического ракетного комплекса «Точка-У». «Надпись на первой полосе газеты звучит следующим образом: "Так Киеву грозит последний штурм". Будто это в Киеве лежат тела жертв боевых действий, а не в Донецке», — обратила внимание она, подчеркнув, что данный фейк показателен.

Захарова предположила, что фотография из Донецка оказалась «слишком хороша, чтобы не использовать ее», а итальянским журналистам «все равно, что они совершили подлог». «Все сгодится ради шокирующей подачи информации в антироссийском угаре», — отметила она.

И никому нет дела до правды. Все обслуживают одну сторону баррикад Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Подлог La Stampa

О том, что La Stampa выдала фотографию из Донецка с обломками украинской ракеты за последствия «атаки России», стало известно 16 марта. Снимок был помещен на обложку издания и иллюстрировал материал о спецоперации на Украине. Его сопровождали заголовки о «резне на Украине», а также об «угрозе штурма Киева».

Как выяснило РИА Новости, на самом деле снимок был сделан фотокорреспондентом URA.RU Эдуардом Корниенко в Донецке после ракетного удара ВСУ, который произошел 14 марта. Силам ПВО удалось перехватить запущенную украинской стороной ракету «Точка-У», однако ее обломки упали на мирных жителей. В результате удара погиб 21 человек, десятки получили ранения.

Захарова и ранее обвиняла западные СМИ в необъективности

Мария Захарова не в первый раз выступает с критикой западных СМИ касательно освещения событий, связанных со спецоперацией на Украине. Так, 7 марта она заявила, что издания на Западе фактически проигнорировали убийство в Киеве украинского переговорщика с Россией Дениса Киреева.

«Максимум — упоминания в "молниях", а также "желтой" и региональной прессе. А там, где освещалось, никаких политических выводов о ненормальности происходящего в киевском руководстве не увидели», — заявила дипломат. Исключением стали только болгарские СМИ, которые осветили произошедшее в объективном ключе.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины рассказало, что Денис Киреев погиб при выполнении спецзадания. Однако журналист Анатолий Шарий заявил, что переговорщик был убит Службой безопасности Украины (СБУ) прямо в центре Киева. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал, что СБУ заподозрила Киреева в государственной измене, он попытался сопротивляться при задержании и был убит.