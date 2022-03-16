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Газета La Stampa выдала кадр последствий атаки ВСУ на Донецк за «атаку России»

Итальянская газета La Stampa выдала снимок из Донецка за последствия «российской атаки»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Итальянская газета La Stampa выдала фотографию из Донецка с обломками украинской ракеты за последствия «атаки России». Как сообщает РИА Новости, снимок вышел на обложке издания, проиллюстрировав материал о спецоперации на Украине.

Агентство отмечает, что на самом деле снимок сделан в Донецке фотокорреспондентом URA.RU Эдуардом Корниенко. На нем запечатлены последствия ракетного удара ВСУ по столице ДНР с применением ракеты «Точка-У».

На страницах La Stampa итальянские журналисты сопроводили кадр, сделанный в Донецке, заголовками о «резне на Украине», а также об «угрозе штурма Киева».

Мощный взрыв в центре Донецка прозвучал 14 марта. Горожане рассказали, что он был похож на попадание артиллерийского снаряда. Позднее стало известно, что силам ПВО удалось перехватить запущенную украинской стороной ракету «Точка-У», однако ее обломки упали на мирных жителей. В результате удара погиб 21 человек, десятки получили ранения.

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Олег Давыдов
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