Газета La Stampa выдала кадр последствий атаки ВСУ на Донецк за «атаку России»

Итальянская газета La Stampa выдала снимок из Донецка за последствия «российской атаки»

Итальянская газета La Stampa выдала фотографию из Донецка с обломками украинской ракеты за последствия «атаки России». Как сообщает РИА Новости, снимок вышел на обложке издания, проиллюстрировав материал о спецоперации на Украине.

Агентство отмечает, что на самом деле снимок сделан в Донецке фотокорреспондентом URA.RU Эдуардом Корниенко. На нем запечатлены последствия ракетного удара ВСУ по столице ДНР с применением ракеты «Точка-У».

На страницах La Stampa итальянские журналисты сопроводили кадр, сделанный в Донецке, заголовками о «резне на Украине», а также об «угрозе штурма Киева».

Мощный взрыв в центре Донецка прозвучал 14 марта. Горожане рассказали, что он был похож на попадание артиллерийского снаряда. Позднее стало известно, что силам ПВО удалось перехватить запущенную украинской стороной ракету «Точка-У», однако ее обломки упали на мирных жителей. В результате удара погиб 21 человек, десятки получили ранения.