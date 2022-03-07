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Захарова оценила освещение на Западе убийства украинского переговорщика Киреева

Захарова указала на проигнорированное Западом убийство переговорщика Киреева в Киеве
Денис Киреев

Денис Киреев. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила освещение убийства в Киеве украинского переговорщика с Россией Дениса Киреева в западных СМИ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она указала, что эта тема на Западе была фактически проигнорирована. «Максимум — упоминания в "молниях", а также "желтой" и региональной прессе. А там, где освещалось, никаких политических выводов о ненормальности происходящего в киевском руководстве не увидели», — заявила дипломат. При этом исключением стали болгарские СМИ, которые, по словам Захаровой, осветили убийство Киреева в объективном ключе.

О смерти Киреева стало известно из заявлений депутата Верховной Рады Александра Дубинского. Парламентарий рассказал, что СБУ заподозрила переговорщика в государственной измене, он попытался сопротивляться при задержании и был убит.

В свою очередь блогер Анатолий Шарий уточнил, что Киреева «казнили прямо в центре Киева, выстрелом в голову». Позднее Главное управление разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины подтвердило гибель члена киевской делегации на переговорах с Россией. Также ГУР сообщило о гибели еще двух сотрудников при выполнении спецзаданий.

До 2014 года Киреев работал в банковском секторе, входил в руководящие органы Ощадбанка и Укрэксимбанка. Позже занимался управлением частными фондами. Почему офис президента Украины решил включить его в состав делегации на переговорах, неизвестно.

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Марина Совина
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