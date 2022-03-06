На Украине подтвердили гибель члена киевской делегации на переговорах с Россией
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины подтвердило гибель члена киевской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ГУР.
Также ГУР сообщило о гибели еще двух сотрудников при выполнении спецзаданий.
Во время выполнения спецзаданий погибли три разведчика — сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины: Доля Алексей Иванович, Чибинеев Валерий Викторович, Киреев Денис Борисович
Убийство Киреева
Ранее украинский блогер, журналист Анатолий Шарий сообщил, что Денис Киреев был убит Службой безопасности Украины (СБУ) в центре Киева. Он назвал местом гибели дипломата площадку перед Печерским судом Киева.
Переговорщика на первой Гомельской встрече Киреева на самом деле убили. Прямо в центре Киева казнили, выстрелом в голову
О смерти Киреева стало известно из заявлений депутата Верховной Рады Александра Дубинского. Парламентарий рассказал, что СБУ заподозрила переговорщика в государственной измене, он попытался сопротивляться при задержании и был убит. Официально власти Украины пока не подтвердили эту информацию.
До 2014 года Денис Киреев работал в банковском секторе, входил в руководящие органы Ощадбанка и Укрэксимбанка. Позже занимался управлением частными фондами. Почему офис президента Украины решил включить его в состав делегации на переговорах, пока неизвестно.
Переговоры России и Украины
3 марта завершился второй раунд переговоров в Беловежской Пуще между делегациями России и Украины. Основной повесткой встречи стал обмен мнениями руководств двух стран после первого раунда переговоров, прекращение огня, создание гуманитарных коридоров и возможное перемирие.
По итогам встречи 3 марта стороны подвели краткие итоги. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев так и не получил результатов, на которые рассчитывал, поэтому переговоры будут продолжены уже в третьем раунде.
Стороны все же договорились создать каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров с возможностью прекращения огня.
28 февраля прошел первый раунд переговоров России и Украины. Тогда стороны договорились провести следующий раунд в ближайшие дни — предполагалось, что новая встреча пройдет 2 марта. В намеченный день делегация России выехала в Беловежскую Пущу в Белоруссии, но украинская сторона перенесла дату проведения переговоров на 3 марта.
Третий раунд переговоров
Ранее член украинской делегации, советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что третий раунд переговоров Москвы и Киева может состояться 5 или 6 марта.
Мы ожидаем, мы в постоянном контакте находимся. На прямой связи, когда будет понятно, что мы готовы, к примеру, идти дальше про остановку огня говорить, у нас есть опция, они готовы, мы едем
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что Россия ожидает третьего раунда переговоров с властями Украины. По его словам, Москва надеется на то, что Киев прислушается к ее требованиям. Песков отметил, что Россия не ставит целью разделить Украину на части, а лишь добивается обеспечения гарантий собственной безопасности.
Кроме того, он оценил реакцию государств Запада на действия Москвы. По его словам, российские власти были готовы к подобному, так как уже на протяжении определенного времени сталкиваются с таким поведением западных стран, в том числе санкционным давлением на Россию. Представитель Кремля в то же время добавил, что Россия всегда выступала за разрешению противоречий со странами НАТО с помощью дипломатии, в частности насчет обеспечения гарантий нерасширения альянса на восток.
Спецоперация в Донбассе
24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что целью военной операции России в Донбассе является защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.