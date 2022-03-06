На Украине подтвердили гибель члена киевской делегации на переговорах с Россией

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины подтвердило гибель члена киевской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ГУР.

Также ГУР сообщило о гибели еще двух сотрудников при выполнении спецзаданий.

Во время выполнения спецзаданий погибли три разведчика — сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины: Доля Алексей Иванович, Чибинеев Валерий Викторович, Киреев Денис Борисович Главное управление разведки Минобороны Украины

Убийство Киреева

Ранее украинский блогер, журналист Анатолий Шарий сообщил, что Денис Киреев был убит Службой безопасности Украины (СБУ) в центре Киева. Он назвал местом гибели дипломата площадку перед Печерским судом Киева.

Переговорщика на первой Гомельской встрече Киреева на самом деле убили. Прямо в центре Киева казнили, выстрелом в голову Журналист Анатолий Шарий

О смерти Киреева стало известно из заявлений депутата Верховной Рады Александра Дубинского. Парламентарий рассказал, что СБУ заподозрила переговорщика в государственной измене, он попытался сопротивляться при задержании и был убит. Официально власти Украины пока не подтвердили эту информацию.

До 2014 года Денис Киреев работал в банковском секторе, входил в руководящие органы Ощадбанка и Укрэксимбанка. Позже занимался управлением частными фондами. Почему офис президента Украины решил включить его в состав делегации на переговорах, пока неизвестно.

Переговоры России и Украины

3 марта завершился второй раунд переговоров в Беловежской Пуще между делегациями России и Украины. Основной повесткой встречи стал обмен мнениями руководств двух стран после первого раунда переговоров, прекращение огня, создание гуманитарных коридоров и возможное перемирие.

По итогам встречи 3 марта стороны подвели краткие итоги. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев так и не получил результатов, на которые рассчитывал, поэтому переговоры будут продолжены уже в третьем раунде.

Стороны все же договорились создать каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров с возможностью прекращения огня.

28 февраля прошел первый раунд переговоров России и Украины. Тогда стороны договорились провести следующий раунд в ближайшие дни — предполагалось, что новая встреча пройдет 2 марта. В намеченный день делегация России выехала в Беловежскую Пущу в Белоруссии, но украинская сторона перенесла дату проведения переговоров на 3 марта.

Третий раунд переговоров

Ранее член украинской делегации, советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что третий раунд переговоров Москвы и Киева может состояться 5 или 6 марта.

Мы ожидаем, мы в постоянном контакте находимся. На прямой связи, когда будет понятно, что мы готовы, к примеру, идти дальше про остановку огня говорить, у нас есть опция, они готовы, мы едем Михаил Подоляк Член украинской делегации

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что Россия ожидает третьего раунда переговоров с властями Украины. По его словам, Москва надеется на то, что Киев прислушается к ее требованиям. Песков отметил, что Россия не ставит целью разделить Украину на части, а лишь добивается обеспечения гарантий собственной безопасности.

Кроме того, он оценил реакцию государств Запада на действия Москвы. По его словам, российские власти были готовы к подобному, так как уже на протяжении определенного времени сталкиваются с таким поведением западных стран, в том числе санкционным давлением на Россию. Представитель Кремля в то же время добавил, что Россия всегда выступала за разрешению противоречий со странами НАТО с помощью дипломатии, в частности насчет обеспечения гарантий нерасширения альянса на восток.

Спецоперация в Донбассе

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что целью военной операции России в Донбассе является защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.