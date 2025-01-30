Запасы газа на Украине упали до критической отметки

Reuters: Запасы газа в хранилищах Украины упали до критических десяти процентов

Объемы газа в хранилищах Украины снизились почти до критической отметки в десять процентов. Об этом заявил бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Его процитировало агентство Reuters.

Он полагает, что Украине следует оперативно импортировать газ в больших объемах для покрытия внутренних потребностей. По его словам, так как газ в хранилищах находится под давлением, более низкие уровни означают, что ежедневно можно извлекать все меньше этого топлива.

«Это будет означать, что мы не сможем удовлетворить спрос на газ за счет добычи и подземных газовых объектов и нам придется импортировать газ в экстренном порядке», — сказал он.

Он подчеркнул, что год назад хранилища были заполнены примерно на 20 процентов, а в 2023 году на тот же момент — на 22–23 процента. Текущее суточное потребление газа он оценил в 110 миллионов кубов, из которых 52 миллиона покрываются добычей и 58 миллионами из хранилищ. В условиях заморозков потребление может вырасти до 150 миллионов, и этот скачок не получится покрыть за счет резервов.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что возможные мирные переговоры по разрешению конфликта вокруг Украины никак не связаны с восстановлением транзита через ее территорию российского газа. Эти слова прозвучали в контексте версии о том, что ряд стран ЕС надеются включить пункт о возобновлении импорта газа из России в предполагаемое соглашение.