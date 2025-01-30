Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:38, 30 января 2025Экономика

В Еврокомиссии опровергли связь мирных переговоров и поставок газа из России

ЕК опровергла связь мирных переговоров по Украине с транзитом российского газа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu / Getty Images

Возможные мирные переговоры по разрешению конфликта вокруг Украины никак не связаны с восстановлением транзита через ее территорию российского газа. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, передает РИА Новости.

Таким образом она прокомментировала сообщение Financial Times о том, что ряд европейских стран хотели бы включить пункт о возобновлении импорта газа из России по газопроводам в гипотетическое соглашение. Источники издания утверждают, что идею поддерживают Венгрия, Германия и еще несколько участников блока.

Издание указывает, что восточноевропейские страны, опасающиеся возобновления энергетического шантажа со стороны Москвы, выступают против такой инициативы. Вместе с ними не одобряют ее и экспортеры сжиженного природного газа (СПГ) из США.

По словам Пиньо, в настоящий момент никакой связи между газовым вопросом и переговорами нет, хотя любой возможный диалог должен будет включать Украину и ее позицию.

Отдельной проблемой для сторонников закупки газа в России остается требование президента США Дональда Трампа снизить дефицит торгового баланса с Евросоюзом, что возможно только за счет увеличения закупок европейскими странами нефти и газа у американских компаний. В противном случае глава Белого дома обещает ввести пошлины, так что любое расширение поставок газа из России по трубопроводам может натолкнуться на несговорчивость Вашингтона и ответные меры.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские священники убедили 700 солдат-срочников вернуться в Курскую область. Что об этом известно?

      В НАТО признали превосходство России в беспилотниках над Арктикой

      В России прокомментировали предложение переименовать Финский залив

      Администрация Трампа потребовала уволить больше чиновников одного отдела

      Изучение подвигов героев СВО добавят в школьную программу

      Московских аллергиков предупредили о последствиях оттепельной зимы

      Маск назвал сроки запуска беспилотного такси

      Премьеры Грузии и Армении провели встречу

      В Еврокомиссии опровергли связь мирных переговоров и поставок газа из России

      Россиянам дали рекомендации по выбору зимней куртки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше