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09:30, 30 января 2025Экономика

В Европе предложили возобновить поставки газа из России ради мирной сделки

FT: Ряд стран Евросоюза предложили возобновить импорт трубопроводного газа из РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Несколько стран Евросоюза (ЕС) предложили включить пункт о возобновлении импорта трубопроводного газа из России в текст будущего мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Подобную инициативу, как уточнили собеседники британской газеты, поддержали Германия, Венгрия и еще несколько стран ЕС. По мнению представителей этих государств, возобновление поставок российского трубопроводного газа помогло бы снизить биржевые цены на топливо в регионе и «дало бы обеим сторонам повод придерживаться соглашения о прекращении огня».

Неназванный высокопоставленный чиновник ЕС подчеркнул, что снижение затрат на покупку энергоресурсов является одной из главных целей для всех стран блока. На этом фоне включение в текст мирного соглашения по Украине пункт о возобновлении поставок российского трубопроводного газа является оптимальным решением, заключил он.

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В то же время, как уточняет FT, подобная инициатива вызвала недовольство у представителей восточноевропейских стран и экспортеров сжиженного природного газа из США. Последние опасаются возможного снижения своей доли на европейском энергетическом рынке в случае возобновления поставок российского трубопроводного топлива.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники раскрыло детали плана администрации президента США Дональда Трампа по антироссийским санкциями для мирной сделки. В случае прекращения огня власти Соединенных Штатов могут ослабить нефтяные ограничения в отношении производителей сырья из РФ. Речь идет о выдаче генеральных лицензий или повышении потолка цен на российскую нефть с нынешних 60 долларов за баррель. В качестве другого сценария в Белом доме рассматривают вариант с усилением санкционного давления на РФ, чтобы побудить Кремль заключить соглашение по Украине «в ближайшие месяцы».

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