Заслуженный пилот России назвал виновных в авиакатастрофе в Вашингтоне

Заслуженный пилот России назвал диспетчеров виновными в авиакатастрофе в США

Заслуженный пилот России Виктор Саженин назвал виновных в авиакатастрофе в США. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Летчик отметил, что пассажирский самолет Bombardier CRJ700 заходил на посадку в аэропорту Вашингтона и находился на прямой на расстоянии примерно один километр от земли. В этот момент все внимание экипажа было сосредоточено именно на приземлении. По словам Саженина, военный вертолет Black Hawk не должен был там появляться в принципе, поскольку это запретная зона для полетов.

«Виноваты в случившемся плохо подготовленные пилоты вертолета и бездействующие диспетчеры, — пояснил эксперт. — Последние, видя, как метки на экране из зеленых превращаются в красные и назревает конфликтная ситуация, могли дать команду, чтобы одно воздушное судно набрало высоту, а другое, напротив, уменьшило или же вовсе изменило курс».

Помимо этого, пилот напомнил, что в самолетах и вертолетах есть система, предупреждающая столкновение в воздухе. Она дает разнонаправленные команды, чтобы один набирал высоту, а другой снижался. «Они также не были выполнены экипажем», — подчеркнул он.

Самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку и упал в реку Потомак близ Вашингтона в 21:00 среды, 29 января, по местному времени. Уточняется, что военные не выжили.

