Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:01, 31 января 2025Россия

12-летняя российская школьница оплевала военные памятники и сняла процесс на видео

В Башкирии школьница оплевала памятники ветеранам Афганской войны
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В башкирском городе Учалы 12-летняя школьница оплевала памятники ветеранам Афганской войны и сняла процесс на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На представленном видеоролике юная россиянка подходит к военным монументам. Девочка ругается матом и плюет в памятники. Кроме того, она показывает неприличные жесты.

По данным очевидцев, школьницу в тот же день за проделку отругала мать. Впоследствии несовершеннолетняя разместила в соцсетях видео с извинениями.

До этого сообщалось, что в Свердловской области осквернившей символ воинской славы России 38-летней женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Еще раньше Тверской районный суд Москвы приговорил к срокам двух мужчин за осквернение мемориала участникам спецоперации.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США за сутки до катастрофы с фигуристами могла произойти еще одна трагедия. Почему вертолет пытался столкнуться с самолетом?

      Десятки человек эвакуировали при пожаре в Москве

      Уехавший из России комик назвал удивившие его за границей факты

      Мужчины в Русском Поречном пытались сопротивляться убивавшим людей украинским военным

      В Тирасполе объяснили требования Кишинева о выводе российских миротворцев из ПМР

      Суд признал справедливым приговор для устроившего стрельбу в гимназии Казани

      Россиянка описала поездку в Стамбул фразой «Турция уже не та, что бы­ла рань­ше»

      ВС России нанесли удар по порту со складами ВСУ в Одесской области

      Девушка нашла под полом своего дома «жуткий фотоальбом» со снимками пустых комнат

      На складах в России скопилось рекордно много машин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше