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13:05, 10 января 2025Силовые структуры

Осквернившей символ воинской славы России пьяной женщине грозит срок в колонии

На Урале осквернившей символ воинской славы России женщине грозит 3 года колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На Урале осквернившей символ воинской славы России 38-летней местной жительнице грозит до трех лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, ЧП произошло в Нижнем Тагиле вечером 22 июня 2024 года. Тогда женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, осквернила символ воинской славы России и оскорбила память защитников Отечества у мемориального сооружения «В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий», расположенного на площади Славы. Отмечается, что на требования прохожих прекратить фигурантка не реагировала.

Она обвиняется по части 3 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, выразившаяся в осквернении символа воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенная публично»). По этой статье ей грозит до трех колонии. Все материалы уголовного дела отправлены в суд.

Ранее сообщалось, что Тверской районный суд Москвы приговорил к срокам двух мужчин за осквернение мемориала участникам специальной военной операции.

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