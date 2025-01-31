12-летнюю россиянку с отставанием в развитии раздели догола и сняли в кино для взрослых

Под Миассом девочку с отставанием в развитии насильно сняли в кино для взрослых

В поселке под Миассом Челябинской области школьники заставили 12-летнюю девочку с отставанием в развитии раздеться догола на морозе и насильно сняли ее в кино для взрослых. Об этом стало известно региональному порталу 74.ru.

По данным российского издания, все произошло еще 12 января. Вечером того дня сверстники на прогулке избили девочку. Когда несовершеннолетняя пыталась убежать, приятели начали ей выдвигать чудовищные требования. Один из жителей поселка отметил, что с несовершеннолетней сняли всю одежду.

«Положили куртку на снег, она на эту куртку легла, и пацан ей лез в промежность, а подружка снимала это на видео», — поделился мужчина.

Ролик с издевательствами над больным ребенком школьники начали распространять в мессенджерах. Матери пострадавшей видео показали учителя в школе. Родители сразу же поехали в полицию, девочку отправили на экспертизу. «Он ее не изнасиловал — экспертиза показала, что она так же девочка, но он там оставил царапины», — рассказал знакомый семьи.

Девочка с родителями перебралась в Челябинскую область недавно. Дружеские отношения со сверстниками ребенку удавалось устанавливать нелегко, поскольку у нее есть диагноз. В школе она учится по индивидуальной программе.

Обидчиков девочки перевели на дистанционное обучение. Информация о случившемся попала в аппарат уполномоченного по защите прав ребенка. Там заверили, что восстановлением психического здоровья пострадавшей займутся специалисты.

В пресс-службе регионального главка МВД Ura.ru разъяснили, что оперативники провели комплекс мероприятий по установлению объективной картины произошедшего. Они опросили всех участников, законных представителей, а также работников учебного заведения.

Ранее сообщалось, что в Красноярске шестеро школьников закидали петардами гулявшего с собакой 12-летнего мальчика, а затем подкараулили и избили. После этого они начали угрожать отцу ребенка.