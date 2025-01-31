15-летняя дочь Юлии Пересильд показала фото в платье с декольте до пупка

15-летняя актриса Анна Пересильд показала фото в платье с декольте до пупка

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном снимке 15-летняя звезда популярного телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» запечатлена в черном платье, оформленном декольте до пупка. При этом можно заметить, что изделие оголяет плечи и спину знаменитости.

Кроме того, Пересильд поделилась кадрами, на которых предстала в шортах длины мини и укороченной коричневой шубе. Также за время съемки она примерила черное облегающее боди.

В декабре прошлого года звездный стилист Никита Карстен ответил на критику откровенных нарядов Анны Пересильд. Тогда модный эксперт заявил, что намерен вступиться за актрису, которую многие негативно оценивают за провокационные образы.