42-летняя Наталья Подольская снялась в мини-платье

42-летняя певица Наталья Подольская снялась в красном мини-платье

Белорусская и российская певица Наталья Подольская снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя поп-исполнительница предстала перед камерой в ярко-красном мини-платье с широкими рукавами и акцентом на талии. При этом она продемонстрировала подтянутые и стройные ноги.

Ее образ завершили укладка на распущенных волосах и мейкап. «С корабля на бал. Влезла, фух», — заявила звезда.

Ранее в январе певица Наталья Подольская похвасталась на камеру фигурой в купальнике. Знаменитость поделилась серией снимков с отдыха на Мальдивах, на которых фотограф запечатлел ее в слитном белом изделии с цветочным принтом.