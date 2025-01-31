49-летняя Тина Канделаки снялась в полотенце

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) на ее странице, насчитывающей 3,2 миллиона подписчиков.

49-летняя знаменитость разместила ролик, в котором позировала напротив зеркала, обернувшись в белое полотенце. При этом она собрала темные волосы и отказалась от косметики на лице, демонстрируя природную внешность.

Ранее в январе Тина Канделаки похвасталась прессом в спортзале. Она предстала в темно-розовом фитнес-костюме, состоящем из велосипедок и топа с длинными рукавами. При этом звезда показала плоский живот и пресс.