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21:31, 31 января 2025Ценности

49-летняя Тина Канделаки снялась в полотенце

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @tina_kandelaki

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) на ее странице, насчитывающей 3,2 миллиона подписчиков.

49-летняя знаменитость разместила ролик, в котором позировала напротив зеркала, обернувшись в белое полотенце. При этом она собрала темные волосы и отказалась от косметики на лице, демонстрируя природную внешность.

Ранее в январе Тина Канделаки похвасталась прессом в спортзале. Она предстала в темно-розовом фитнес-костюме, состоящем из велосипедок и топа с длинными рукавами. При этом звезда показала плоский живот и пресс.

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