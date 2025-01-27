49-летняя Тина Канделаки похвасталась прессом в спортзале

49-летняя телеведущая Тина Канделаки похвасталась прессом в спортзале

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки похвасталась рельефным прессом на новом видео в спортзале. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) на ее странице, насчитывающей 3,2 миллиона подписчиков.

49-летняя знаменитость разместила ролик, в котором предстала в темно-розовом фитнес-костюме, состоящем из велосипедок и топа с длинными рукавами. При этом звезда продемонстрировала плоский живот и пресс.

«Возраст точно не причина отказывать себе в стройном теле. Вещи — это не роскошь, роскошь — это чистая и красивая кожа, подтянутое тело, стабильный эмоциональный фон», — заключила она.

В декабре 2024 года Тина Канделаки раскрыла отношение к похудению с помощью «Оземпика». Журналистка заявила, что негативно смотрит на употребление препарата для диабетиков, чтобы сбросить лишний вес, и выбирает вместо этого тренировки минимум пять раз в неделю.