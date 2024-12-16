Тина Канделаки раскрыла отношение к похудению с помощью «Оземпика»

Тина Канделаки заявила, что негативно относится к похудению с помощью «Оземпика»

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки раскрыла отношение к похудению с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик». Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летняя знаменитость ответила на анонимный вопрос одного из подписчиков, который поинтересовался ее мнением по поводу сбрасывания лишнего веса за счет лечения упомянутым лекарством. «Я тренируюсь минимум пять раз в неделю. Разумеется, я негативно отношусь к подобным способам привести себя в форму», — заявила звезда.

В сентябре Канделаки похвасталась прессом на новом видео. Журналистка записала в сторис видео, в котором запечатлела себя в домашнем спортзале. Так, она предстала перед камерой в велосипедках и свитшоте розового цвета.