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12:48, 16 декабря 2024Ценности

Тина Канделаки раскрыла отношение к похудению с помощью «Оземпика»

Тина Канделаки заявила, что негативно относится к похудению с помощью «Оземпика»
Екатерина Ештокина

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки раскрыла отношение к похудению с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик». Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летняя знаменитость ответила на анонимный вопрос одного из подписчиков, который поинтересовался ее мнением по поводу сбрасывания лишнего веса за счет лечения упомянутым лекарством. «Я тренируюсь минимум пять раз в неделю. Разумеется, я негативно отношусь к подобным способам привести себя в форму», — заявила звезда.

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В сентябре Канделаки похвасталась прессом на новом видео. Журналистка записала в сторис видео, в котором запечатлела себя в домашнем спортзале. Так, она предстала перед камерой в велосипедках и свитшоте розового цвета.

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