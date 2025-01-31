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11:30, 31 января 2025Мир

Абсолютное большинство немцев выступило за сокращение приема беженцев в Германию

Почти 70% немцев выступили за сокращение приема беженцев в Германию
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Абсолютное большинство немцев выступило за сокращение приема беженцев в Германию. Лишь один из десяти человек считает, что ФРГ успешно контролирует личности и численность иммигрирующих в страну. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом Infratest Dimap для телеканала ARD.

Почти 70 процентов респондентов выразили мнение, что в Германию нужно пускать меньше мигрантов, чем раньше. Отмечается, что за десять лет процент сторонников сокращения потока принимаемых беженцев вырос более чем вдвое, с 21 процента в 2015 году до 68 процентов в 2025 году.

«Введение постоянного пограничного контроля, а также общий отказ во въезде на немецкие границы лицам без действительных въездных документов пользуются популярностью у граждан Германии», — отмечают исследователи.

Лишь 33 процента опрошенных выступили против идеи отказа во въезде беженцам, у которых нет необходимых документов.

Опрос проводился онлайн и по телефону с 27 по 29 января. В нем приняли участие 1336 человек.

Ранее парламент Германии проголосовал за резкое ужесточение политики миграции и предоставления убежища. Предложение поступило от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) во главе с кандидатом в канцлеры ФРГ Фридрихом Мерцем.

Одобренный план включает пять пунктов по ужесточению миграционной политики ФРГ. В частности, документ содержит призыв ввести постоянный контроль на границах Германии, а также отказывать во въезде тем, у кого нет разрешения на пребывание в стране. Кроме того, подлежащие депортации люди должны быть взяты под охрану, также предусматривается ужесточение законодательства для обвиненных в преступлениях мигрантов и так называемых опасных лиц.

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