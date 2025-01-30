«Самый черный день». Германия ужесточает политику против мигрантов. Что предложили местные депутаты и почему это возмутило Шольца?

Орбан иронично поприветствовал Германию после ужесточения миграционной политики

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «плохим знаком» одобрение бундестагом резолюции, касающейся ужесточения миграционной политики ФРГ.

Мне понадобится еще время, чтобы осмыслить то, что мы пережили сегодня вместе. Этот день, несомненно, будет описан некоторыми как исторический Олаф Шольц канцлер Германии

Резолюцию резко осудила партия «зеленых», члены которой распространили в сети плакат, описывающий день принятия резолюции — 29 января — как «самый черный день в послевоенной истории Германии».

Friedrich Merz, speaks about migration. Фото: Markus Schreiber / AP

О чем говорится в резолюции?

План, предложенный кандидатом в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем, включает пять пунктов по ужесточению миграционной политики Германии.

В частности, документ предлагает ввести постоянный контроль на границах Германии, а также отказывать во въезде всем, кто не имеет разрешения на пребывание в стране. Согласно плану, подлежащие депортации люди должны быть взяты под охрану. Он также предусматривает ужесточение законодательства для обвиненных в преступлениях мигрантов и лиц, представляющих опасность.

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Что на самом деле возмутило Шольца?

В действительности решение бундестага по резолюции возмутило канцлера ФРГ тем, что при ее выдвижении блок ХДС/ХСС заручился поддержкой крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Шольц подчеркнул, что впервые принятие предложения большинством голосов обеспечила эта политическая сила.

Впервые в немецком бундестаге принятие предложения большинством голосов обеспечила в том числе АдГ. Это плохой знак для парламента и для нашей страны Олаф Шольц канцлер Германии

На этом фоне он предупредил, что блок Мерца после выборов может создать коалицию с АдГ. Подобная перспектива вызвала возмущение у граждан Германии, так как в этом случае было бы нарушено одно из главных табу в политике ФРГ — союз с крайне правыми группами.

В комментарии для «Ленты.ру» старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов отмечает, что коалиция ХДС/ХСС и АдГ маловероятна. «Несмотря на совместное голосование по инициативам христианских демократов в бундестаге и некоторые форму включения АдГ в политическую жизнь на местном и региональном уровнях, этого недостаточно, чтобы пробить брандмауэр в общегерманском масштабе», — заявил эксперт.

По его словам, Германия в настоящее время «не готова к радикальным политическим экспериментам» в виде правящей коалиции, включающей крайне правую партию.

Из-за чего начался миграционный кризис в Германии?

В 2015 году бывшая канцлер Германии Ангела Меркель открыла границы для беженцев, в результате чего за один год в страну прибыло около миллиона мигрантов, еще миллион прибыл в 2016 и 2017 годах. С тех пор миграционный кризис стал одним из самых важных вопросов для жителей Германии.

Артем Соколов отметил, что эта тема является чувствительной для немецких избирателей, в связи с чем блок ХДС/ХСС использует ее в ходе предвыборной кампании.

Сложно сказать, как именно будет развиваться миграционная политика ФРГ после досрочных парламентских выборов, однако очевидно, что тренд на либерализацию миграционного законодательства не является привлекательным для большей части немецких граждан. Вероятно, новое правительство постарается сосредоточиться на высылке нелегальных мигрантов, совершивших правонарушения на территории ФРГ Артем Соколов старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО

Как в Европе решают миграционный вопрос?

Изменения в политике Германии приветствовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Власти страны жестко отстаивают в Евросоюзе свою позицию по вопросу нелегальной иммиграции.

Доброе утро, Германия! Добро пожаловать в клуб! Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

28 января, за день до голосования в Берлине, Париж также изменил миграционную политику: глава министерства внутренних дел Франции Брюно Ретайо ужесточил правила легализации проживающих в стране иммигрантов.