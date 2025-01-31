Администрация Трампа начала чистку в руководстве ФБР

WP: Администрация Трампа приказала нескольким руководителям ФБР уйти в отставку

Администрация президента США Дональда Трампа приказала нескольким высокопоставленным руководителям ФБР уйти в отставку, что свидетельствует о начале чистки в рядах агентства. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, среди руководителей, получивших сообщение об отставке или выходе на пенсию, были несколько исполнительных помощников директоров — менеджеров, которые курируют расследования уголовных дел и расследований в сфере национальной безопасности, — а также главных агентов, работающих по всей стране.

Уточняется, что некоторые из работников еще не достигли пенсионного возраста, что означает, что они могут потерять льготы, на которые имели бы право, если бы их не вынудили уйти.

Ранее кандидат на пост директора Нацразведки Тулси Габбард заявила, что ведомство планирует поддержать продвижение переговоров по Украине. По ее словам, Нацразведка также намерена передавать Трампу наиболее точные разведданные.