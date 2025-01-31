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09:29, 31 января 2025Мир

Американским чиновникам предложили восьмикратные выплаты за увольнение

WSJ: Госслужащим США предложили восьмикратные выплаты за немедленное увольнение
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

2 миллиона госслужащих США получили письма с предложением немедленно уйти в отставку в обмен на выплату восьмикратной зарплаты. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«На этой неделе 2 миллиона государственных служащих обнаружили электронное письмо от неизвестного федерального агентства, именуемого Управлением кадрового менеджмента (OPM), предлагающее им возможность немедленно уйти в отставку (...) Им сообщили, что они могут либо остаться, либо уйти в отставку и получать зарплату в течение следующих восьми месяцев», — пишет издание.

По мнению одного из сотрудников, электронное письмо является «фишинговой аферой», так как оно не было похоже на обычное сообщение от правительства. В частности, чиновников проинформировали, что «им не могут гарантировать их рабочие места» и что у них есть время до 6 февраля, чтобы решить, как им действовать дальше.

23 января стало известно, что президент США Дональд Трамп может уволить до 50 тысяч американских госслужащих. По его словам, система стала представлять собой раздутый бюрократический аппарат, который является наследием бывшего американского лидера Джо Байдена.

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