Артемий Лебедев дал пожилым россиянам совет по защите от мошенников

Блогер Лебедев посоветовал предупредить пожилых родственников о мошенниках

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал россиянам совет, как можно защититься от мошенников. Рекомендацией он поделился в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Нужно обязательно провести беседу с вашими пожилыми родственниками. Поговорите с вашими мамами, папами, бабушками, дедушками, дядями тетями на тему того, что такое цифровая гигиена, что можно обсуждать по телефону». — заявил Лебедев.

По его словам, родственникам нужно объяснить, что в случае, если злоумышленник представляется сотрудником ФСБ или службы безопасности банка, следует самому перезвонить в ведомство и найти человека, которым представился злоумышленником. По мнению блогера, такие меры будут не менее полезны, чем борьба государства с мошенниками.

Ранее дизайнер назвал другое простое правило защиты от мошенников. Он призвал россиян меньше говорить по телефону, а также класть трубку, если собеседник представляется сотрудником службы безопасности банка.