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20:22, 31 января 2025Экономика

Россиянин пытался нажиться на скупке аварийных квартир

Житель Сызрани нажил на скупке аварийных квартир 3,4 млн руб.
Виктория Клабукова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Житель Сызрани, пытаясь нажиться на скупке аварийного жилья, украл из городского бюджета несколько миллионов рублей. О схеме афериста рассказали в пресс-службе самарского управления Следственного комитета.

Скупкой ветхих квартир россиянин занялся в 2021 году, прежде изучив механизм реализации федеральной программы по расселению аварийного жилья. После заключения сделки объекты он переоформлял на знакомых, не ставя новых собственников в курс дела. Затем квартиры он переоформлял на себя, указывая в договоре купли-продажи завышенную стоимость недвижимости. В дальнейшем мошенник обращался в городскую администрацию для заключения договора мены. В итоге новое жилье оказывалось в разы дороже аварийного.

Таким образом, сызранец обделил городской бюджет на 3,4 миллиона рублей, но схему вскрыли. Жилищная афера обошлась мужчине в 3,8 миллиона рублей — в такую сумму оценивается арестованная недвижимость россиянина.

Ранее в другом российском городе, Астрахани, «черные риелторы» обманом завладели квартирой горожанина. Вместо жилплощади в исторической части города собственник получил обветшалый дом в селе.

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