Россиянин пытался нажиться на скупке аварийных квартир

Житель Сызрани нажил на скупке аварийных квартир 3,4 млн руб.

Житель Сызрани, пытаясь нажиться на скупке аварийного жилья, украл из городского бюджета несколько миллионов рублей. О схеме афериста рассказали в пресс-службе самарского управления Следственного комитета.

Скупкой ветхих квартир россиянин занялся в 2021 году, прежде изучив механизм реализации федеральной программы по расселению аварийного жилья. После заключения сделки объекты он переоформлял на знакомых, не ставя новых собственников в курс дела. Затем квартиры он переоформлял на себя, указывая в договоре купли-продажи завышенную стоимость недвижимости. В дальнейшем мошенник обращался в городскую администрацию для заключения договора мены. В итоге новое жилье оказывалось в разы дороже аварийного.

Таким образом, сызранец обделил городской бюджет на 3,4 миллиона рублей, но схему вскрыли. Жилищная афера обошлась мужчине в 3,8 миллиона рублей — в такую сумму оценивается арестованная недвижимость россиянина.

Ранее в другом российском городе, Астрахани, «черные риелторы» обманом завладели квартирой горожанина. Вместо жилплощади в исторической части города собственник получил обветшалый дом в селе.