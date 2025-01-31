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15:24, 31 января 2025Экономика

В российском городе мошенники обманом завладели квартирой мужчины

В Астрахани черные риелторы обманом завладели квартирой мужчины
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Астрахани черные риелторы обманом завладели квартирой мужчины, а затем перевезли его в ветхий сельский дом. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по региону.

В период с октября по ноябрь прошлого года двое горожан подготовили документы для договора купли-продажи, которые впоследствии позволили им незаконным путем получить право собственности на чужую квартиру, расположенную на улице Татищева. Мужчины, изначально не намереваясь платить за недвижимость, убедили пострадавшего подписать договор, а после этого привезли его в одно из сел Икрянинского района Астраханской области, оставив у дома, который непригоден для проживания.

«Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УФСБ России по Астраханской области», — сообщили в пресс-службе. По факту мошенничества возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, ведется расследование.

Накануне стало известно, что жительница Сочи обманом завладела квартирой ветерана Великой Отечественной войны, а также еще 19 человек.

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