Мошенница обманом завладела квартирой ветерана ВОВ и еще 19 человек

53-летняя сочинка обманом завладела квартирой ветерана ВОВ и еще 19 человек

53-летняя жительница Сочи обманом завладела квартирой ветерана Великой Отечественной войны, а также еще 19 человек. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, аферистка по подложным документам о дарении квартиры, расположенной в Сочи, зарегистрировала право собственности на объект на имя своей родственницы. В результате потерпевший, ветеран ВОВ, утратил права на жилплощадь. Общий нанесенный ему ущерб составил более трех миллионов рублей. Позднее по ходатайству прокуратуры Центрального района Сочи суд признал сделку недействительной, и квартиру вернули законному владельцу.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В данный момент вместе с утвержденным обвинительным заключением его направили в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

Помимо этого, на рассмотрении в суде находятся уголовные дела, которые возбудили еще по 19 схожим эпизодам. Обвиняемой, которая сейчас находится под стражей, грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в этот же день стало известно, что 72-летняя жительница Новокузнецка лишилась квартиры и сбережений, поверив мошенникам.