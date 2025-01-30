Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:38, 30 января 2025Экономика

Мошенница обманом завладела квартирой ветерана ВОВ и еще 19 человек

53-летняя сочинка обманом завладела квартирой ветерана ВОВ и еще 19 человек
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

53-летняя жительница Сочи обманом завладела квартирой ветерана Великой Отечественной войны, а также еще 19 человек. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, аферистка по подложным документам о дарении квартиры, расположенной в Сочи, зарегистрировала право собственности на объект на имя своей родственницы. В результате потерпевший, ветеран ВОВ, утратил права на жилплощадь. Общий нанесенный ему ущерб составил более трех миллионов рублей. Позднее по ходатайству прокуратуры Центрального района Сочи суд признал сделку недействительной, и квартиру вернули законному владельцу.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В данный момент вместе с утвержденным обвинительным заключением его направили в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.
Помимо этого, на рассмотрении в суде находятся уголовные дела, которые возбудили еще по 19 схожим эпизодам. Обвиняемой, которая сейчас находится под стражей, грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в этот же день стало известно, что 72-летняя жительница Новокузнецка лишилась квартиры и сбережений, поверив мошенникам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне раскрыли детали полета потерпевшего крушение вертолета

      Киев принял на вооружение «Змея логистического»

      В Москве мать застала свою 14-летнюю дочь целующейся с отчимом-мигрантом

      Рита Дакота показала фигуру после набранных килограммов

      У девочки в ухе поселились десятки клещей

      В России вылетевшая с дороги легковушка сбила школьника и попала на видео

      Мошенница обманом завладела квартирой ветерана ВОВ и еще 19 человек

      Дан прогноз о приеме российских карт «Мир» в Индии

      В МВД Словакии раскрыли подробности дела о задержании гражданина Украины

      В США подтвердили гибель двух тренеров из России и шести фигуристов в авиакатастрофе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше