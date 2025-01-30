Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

72-летняя новокузнечанка лишилась квартиры и 3,6 миллиона рублей из-за аферистов

Пожилая жительница Новокузнецка лишилась квартиры и сбережений после разговора с мошенниками. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу.

В сентябре 2024 года в полицию обратился родственник 72-летней женщины, у которой обманом отняли недвижимость и деньги. За месяц до этого россиянке по видеосвязи позвонил мужчина в форменном обмундировании с погонами, представившийся сотрудником силовых структур. Быстро показав ей неизвестный документ, он сообщил, что мошенники якобы пытаются продать ее квартиру, и порекомендовал ей незамедлительно самой совершить «фиктивную» сделку по продаже жилья, а деньги передать курьеру.

В результате женщина, которая была уверена, что спасает свое имущество, обратилась в риелторское агентство, собрала все необходимые документы и подписала договор купли-продажи с местной жительницей, которая не знала о намерениях злоумышленников. Вырученные со сделки 3,4 миллиона рублей бывшая собственница передала курьеру. Помимо них, пенсионерка еще дважды снимала со счета по 100 тысяч рублей и переводила на указанные аферистами счета. «До банкомата и банка потерпевшую возили на автомобиле, но проезд она не оплачивала и не говорила водителю, куда нужно ехать, при этом все время была на связи с неизвестным ей абонентом, диктовавшим, что она должна делать», — рассказали в пресс-службе.

Новокузнечанка поняла, что стала жертвой мошенников, лишь тогда, когда спустя несколько дней после продажи квартиры ей по телефону сообщили, что сделка была не фиктивной и она утратила право собственности на объект недвижимости. После этого женщина рассказала о случившемся сыну.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти курьера, передавшего деньги пенсионерки мошенникам. Им оказался 20-летний местный житель, который ранее согласился на предложение заработать: получать пакеты с деньгами от потерпевших и передавать либо переводить их на указанные подельником счета, оставляя себе оговоренную сумму. Молодой человек признался, что знал, что его работа связана с незаконной деятельностью. «Обвиняемый вину признал в полном объеме, пояснил, что, совершив данное преступление, уничтожил телефон с сим-картой и решил больше не зарабатывать деньги таким образом. Он возместил потерпевшей ущерб в размере 3,4 миллиона рублей и принес пожилой женщине свои извинения», — поделились информацией в пресс-службе.

В отношении курьера возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество»), в данный момент оно направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в январе стало известно, что жительница Иркутска отдала мошенникам сбережения и едва не осталась без квартиры.