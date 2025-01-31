Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:51, 31 января 2025Россия

Стало известно об атаке украинских БПЛА на российский регион

Минобороны России заявило об атаке БПЛА на Курскую область
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомстве, дежурным средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить два беспилотника около 10:20 по московскому времени.

Каких-либо других подробностей произошедшего в министерстве не привели.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Олег Данилов рассказал о помощи от российских врачей после полученного ранения. По его словам, он не имел возможности нормально ходить, а в его подразделении не нашлось медика, который мог бы оказать помощь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США за сутки до катастрофы с фигуристами могла произойти еще одна трагедия. Почему вертолет пытался столкнуться с самолетом?

      В МИД прокомментировали обвинения в шпионской деятельности Русского дома в Баку

      Словакия отвергла идею железного занавеса между Россией и Европой

      Роналду признался в плаксивости

      Boeing и Lockheed Martin призвали не менять лунную программу США

      На Западе рассказали о затягиваемой петле вокруг Красноармейска

      Под Курахово в плен сдалась группа бойцов ВСУ

      По делу гендиректора «Фонбета» задержали еще троих посредников в передаче взятки

      Кремль высказался о подготовке послания Путина Федеральному собранию

      Подозреваемого в расправе над заступившимся за свою девушку россиянином задержали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше