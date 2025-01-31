Стало известно об атаке украинских БПЛА на российский регион

Минобороны России заявило об атаке БПЛА на Курскую область

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомстве, дежурным средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить два беспилотника около 10:20 по московскому времени.

Каких-либо других подробностей произошедшего в министерстве не привели.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Олег Данилов рассказал о помощи от российских врачей после полученного ранения. По его словам, он не имел возможности нормально ходить, а в его подразделении не нашлось медика, который мог бы оказать помощь.