Стало известно об атаке украинских БПЛА на российский регион

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
По данным оборонного ведомстве, дежурным средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить два беспилотника около 10:20 по московскому времени.
Каких-либо других подробностей произошедшего в министерстве не привели.
Ранее пленный военнослужащий ВСУ Олег Данилов рассказал о помощи от российских врачей после полученного ранения. По его словам, он не имел возможности нормально ходить, а в его подразделении не нашлось медика, который мог бы оказать помощь.