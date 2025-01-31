Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:12, 31 января 2025Бывший СССР

Российские врачи спасли жизнь украинскому пленному

Пленный ВСУ рассказал, как российские врачи оказали ему помощь
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Данилов рассказал, как, получив ранение, смог получить помощь от российских врачей. Его слова приводит РИА Новости.

«Получил ранение на четвертый день пребывания меня стеной там завалило. У меня руки не действовали, ноги не действовали, лежал в подвале в спальнике. Меня в госпитале вылечили российские врачи», — рассказал пленный.

По его словам, он не имел возможности нормально ходить, а в его подразделении не нашлось медика, который мог бы оказать помощь.

Ранее попавший в плен солдат 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Норик Окопов призвал новобранцев украинской армии к мятежу против командования. В своем обращении он посетовал на паршивое отношение украинского командования к подчиненным.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США за сутки до катастрофы с фигуристами могла произойти еще одна трагедия. Почему вертолет пытался столкнуться с самолетом?

      ИИ заставили чувствовать боль

      Глава Генштаба России попал на видео в зоне СВО

      Российские врачи спасли жизнь украинскому пленному

      Глава МИД Канады ответила на вопрос об обсуждении присоединения страны к США

      Летевший в Калининград пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

      «Поймал птицу удачи». Житель Дальнего Востока выиграл миллиард рублей в лотерею. Как ему это удалось?

      Москву встревожило бездействие Вашингтона по одному вопросу

      Скорость движения поездов в России упала до уровня 1992 года

      Известный режиссер заявил о готовности возглавить «Ленфильм» после ухода Бондарчука

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше