Российские врачи спасли жизнь украинскому пленному

Пленный ВСУ рассказал, как российские врачи оказали ему помощь

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Данилов рассказал, как, получив ранение, смог получить помощь от российских врачей. Его слова приводит РИА Новости.

«Получил ранение на четвертый день пребывания меня стеной там завалило. У меня руки не действовали, ноги не действовали, лежал в подвале в спальнике. Меня в госпитале вылечили российские врачи», — рассказал пленный.

По его словам, он не имел возможности нормально ходить, а в его подразделении не нашлось медика, который мог бы оказать помощь.

Ранее попавший в плен солдат 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Норик Окопов призвал новобранцев украинской армии к мятежу против командования. В своем обращении он посетовал на паршивое отношение украинского командования к подчиненным.