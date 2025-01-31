Беспилотник ВСУ рухнул на фуру на российской федеральной трассе и ранил водителя

Один человек пострадал при падении украинского беспилотника на федеральную трассу М-4 «Дон». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, дрон рухнул на движущуюся по дороге фуру. Ранение получил водитель грузовика — у него поврежден коленный сустав.
Пострадавший россиянин самостоятельно обратился в одну из районных больниц. Ему была оказана необходимая помощь.
Ранее российские журналисты попали под удар украинского беспилотника в Курской области. Никто из членов съемочной группы не пострадал.