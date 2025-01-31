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14:15, 31 января 2025Россия

Беспилотник ВСУ рухнул на фуру на российской федеральной трассе и ранил водителя

Shot: Один человек пострадал при падении дрона ВСУ на трассе М-4
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Один человек пострадал при падении украинского беспилотника на федеральную трассу М-4 «Дон». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, дрон рухнул на движущуюся по дороге фуру. Ранение получил водитель грузовика — у него поврежден коленный сустав.

Пострадавший россиянин самостоятельно обратился в одну из районных больниц. Ему была оказана необходимая помощь.

Ранее российские журналисты попали под удар украинского беспилотника в Курской области. Никто из членов съемочной группы не пострадал.

ЖЗЛ
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