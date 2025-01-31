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09:54, 31 января 2025Интернет и СМИ

Журналисты «Известий» попали под удар беспилотника ВСУ

Съемочная группа канала «Известия» попала под удар FPV-дрона в Курской области
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Съемочная группа телеканала «Известия» попала под удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в Telegram-канале издания.

Сообщается, что дрон прилетел в крышу дома в селе Плехово Курской области, где находились журналисты и российские военные. Отмечалось, что FPV-дрон пробил крышу.

По данным издания, никто из военных и членов съемочной группы не пострадал. «[Военные ВСУ] жгут дома. Где-то какое-то малейшее передвижение находят, и все, дом сжигают», — заявил оператор дронов с позывным Гера.

Ранее сообщалось, что съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Луганской народной республике. Уточнялось, что в результате атаки ВСУ был ранен оператор.

До этого стало известно, что при обстреле в Донецкой народной республике ранение получил военный корреспондент Даниил Пионтковский. Сообщалось, что ВСУ нанесли удар из системы залпового огня HIMARS.

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